Восстановленный Samsung Galaxy Note Fan Edition разобрали и изучили

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали восстановленный смартфон Galaxy Note 7, вышедший в продажу на прошлой неделе под названием Samsung Galaxy Note Fan Edition.



В процессе разборки специалисты сравнили оригинальный и восстановленный аппараты. Особых сюрпризов найдено не было. Как и ожидалось, в Galaxy Note Fan Edition используется уменьшенная батарея — на 12,32 Втч, вместо прежних 13,48. В результате освободившегося пространства, избегаются проблемы, ранее приводившие к перегреву и взрывам.



На данный момент Samsung Galaxy Note Fan Edition доступен только в Южной Корее, но согласно недавно утечке, у смартфона есть шансы выйти и в других регионах. Цена составляет порядка 617 долларов США, что на 265 долларов дешевле оригинального Galaxy Note 7 на момент старта продаж.


Главным техническим отличием стала невзрывающаяся, теоретически, батарея сниженной емкости — 3200 мАч. Также в смартфоне установлена сразу свежая версия операционной ситемы Android 7.0 Nougat и появилась ограниченная функциональность помощника Bixby. На момент анонса было заявлено, что "фанатская" версия будет выпущена тиражом всего 400 000 штук и не будет поставляться на рынки Европы и США.


Напомним, отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Источник
iFixit
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 7 IFIXIT Samsung Galaxy Note Fan Edition

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