Руководство Samsung подтвердило запуск Galaxy Note 8 в августе

Руководство компании Samsung подтвердило планы по выпуску наследника Galaxy Note 7 в конце августа 2017 года. Об этом рассказал Гао Донгжен (Gao Dongzhen), также известный как Ди.Джей. Кох (D.J. Koh), президент мобильного направления корейского гиганта, на мероприятии в Тайване.





Топ-менеджер подтвердил, что анонс Samsung Galaxy Note 8 планируется в конце августа. Он также пояснил, что выход в продажу пройдет в два этапа. Первый начнется в начале сентября и охватит США, Великобританию и Корею, а второй стартует в октябре.

По предварительной информации, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display со соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, Infinity Display с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Как ожидается, Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке. Анонс может состояться 23 августа на мероприятии Galaxy Note Unpacked 2017 в Нью-Йорке, за неделю до выставки IFA 2017 в Берлине.