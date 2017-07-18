Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ разошлись на 15% лучше, чем серия S7

Когда смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ появились на рынке, они были встречены высокими оценками, как экспертов, так и пользователей. Однако недавно поползли слух, что продажи S8 ниже, чем у S7. Впрочем, сама Samsung до сих пор официальных цифр не публиковала. Лишь на недавней пресс-конференции в Тайбэе глава мобильного подразделения корейского гиганта Ди Джей Кох (DJ Koh) рассказал о том, как продаются S8 и S8+.

И хотя никаких цифр названо не было, Кох сообщил, что серия S8 продается на 15% лучше, чем серия S7 в тот же период времени в 2016-ом году. Кроме того, аналитики Samsung ожидают увелилчения продаж в третьем и четвертом квартала 2017-го года.

За последние несколько недель стоимость S8 и S8+ снизилась. Предполагается, что благодаря скидкам продажи гаджетов могут увеличиться.