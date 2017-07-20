Фитнес-браслет Huawei Honor Band 3 вышел в России

Компания Huawei объявила о начале продаж в России фитнес-браслета Honor Band 3. Он может измерять пульс, отслеживать фазы сна и вести дневники тренировок, помогая пользователям оставаться в хорошей физической форме.





Гаджет имеет защиту от воды до глубины 50 метров. Honor Band 3 совместим со смартфонами на ОС Android и iOS, уведомляет о входящих вызовах и сообщениях. На лицевой поверхности устройства расположен PMOLED-дисплей с диагональю 0,91 дюйма и разрешением 128 х 32 пикселей, а также сенсорная кнопка управления. Вес браслета не превышает 18 граммов. Аккумулятор емкостью 100 мАч обеспечивает до 30 дней автономной работы без подзарядки.





Huawei Honor Band 3 доступен в оранжевом, синем и черном цветах по рекомендованной розничной цене 2 990 рублей.