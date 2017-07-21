Гидравлический пресс раздавил Nokia 3310

Помните мемы в сети о том, что Nokia 3310 это самый крепкий телефон в истории? Так вот, гидравлический пресс сумел сделать невозможное и уничтожить эту штуковину. Точнее, даже две. Видео истязания устройств было выложено на YouTube-канале Hydraulic Press Channel. Авторы ролика сравнили на прочность старую версию легендарной звонилки и новую, появившуюся совсем недавно.

Оба телефона расположили на разных половинах пресса, чтобы выяснить, какое пострадает больше. Оба аппарата в результате были уничтожены, пластиковые корпуса буквально расплавились.

Первая Nokia 3310 вышла в 2000-ом году. Было реализовано более 126 000 000 экземпляров. Nokia 3310 "заново" появилась в этом году и стоит примерно 4000 рублей.