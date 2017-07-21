Razer готовит геймерский смартфон

Компания Razer, известный производитель высококлассных игровых устройств, разрабатывает собственный смартфон. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами производителя.



Nextbit Robin

По словам этих источников, новое мобильное устройство ориентировано на "хардкорных" геймеров, как и другие гаджеты Razer. Планируется, что смартфон Razer дебютирует в октябре 2017 года.

Отметим, что в начале 2017 года Razer купило большинства активов компании Nextbit Systems. В результате, руководство и работники Nextbit присоединились к компании Razer. Основателями Nextbit стали ветераны таких гигантов как Google и HTC. Изначально стартап занимался облачным программным обеспечением для смартфонов, а в 2015 году представил "облачный" смартфон под названием Robin, чьи продажи стартовали в феврале 2016 года.