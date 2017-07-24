Смартфон BQ Strike Power Max 4G с аккумулятором на 5000 мАч оценен дешевле 7,5 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфона BQ-5510 Strike Power Max 4G. Это увеличенная версия модели BQ Strike Power 4G, вышедшей весной.

Главной изюминкой смартфона стал емкий аккумулятор на 5000 мАч. По словам производителя, такой аккумулятор и специальные настройки на смартфоне позволяют гаджету работать более трех суток от одной подзарядки.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъдерный процессор Mediatek MT6737, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Размеры составляют 154,5 х 77,9 х 9,5 мм, а вес — 198 граммов. Предусмотрена поддержка сотовых сетей LTE, Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон BQ-5510 Strike Power Max 4G предлагается в трех цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей.