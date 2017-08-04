Прототип LG V30 показался вживую

В сети появилась живая фотография, якобы показывающая прототип флагманского смартфона LG V30. Ей поделился корейский ресурс underKG. По данным источника, это тестовый образец смартфона с двойной камерой и сканером отпечатков пальцев, как у предшественника.





Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к шорткатам и оповещениям.

Если точнее, речь идет о OLED-дисплее FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон получит поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68, корпус из алюминия и стекло Gorilla Glass 5.

Согласно более ранним утечкам, размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Как ожидается, LG V30 анонсируют 31 августа в Берлине на выставке IFA 2017 в "нулевой" день, а 15 сентября стартуют продажи на домашнем корейском рынке. 17 сентября откроется прием предзаказов в США, а розничные продажи начнутся 28 сентября. Европа не указана отдельно, но отмечается, что международный запуск состоится тоже 28 сентября.