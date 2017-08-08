Флагманский LG V30 дебютирует 31 августа

Компания LG Electronics начала рассылать журналистам приглашения на пресс-мероприятие, посвященное анонсу флагманского смартфона LG V30. Мероприятие назначено на 31 августа, в "нулевой" день перед открытием для публики выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.





По предварительной информации, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к шорткатам и оповещениям.

Если точнее, речь идет о OLED-дисплее FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон получит поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68, корпус из алюминия и стекло Gorilla Glass 5.

LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм.