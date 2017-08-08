Мини-флагман Sony Xperia XZ1 Compact выйдет в продажу 10 сентября

В сети появились подробности о сроках выпуска готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ1 Compact, пока не представленного официально. Ими поделился один из пользователей форума Esato.


По данным источника, Sony Xperia XZ1 Compact станет доступен через 10 дней после анонса. При этом официальный дебют Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact ожидается 31 августа, на "дне ноль" выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит 4,6-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), две камеры на 8 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Ориентировочно Sony G8441 или Xperia XZ1 Compact будет стоить около 650 евро.

Источник
Esato
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