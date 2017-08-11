6-дюймовый смартфон ZTE засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ZTE Z982, который пока не был представлен официально.





Судя по данным бенчмарка, это недорогой смартфон с большим экраном. Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Основная камера имеет разрешение 16 Мп и способна снимать видео с качеством 4K 2160p, фронтальная имеет разрешение 8 Мп с разрешением 1440 x 1080 пикселей, это 4:3 1080p. Вполне возможно, последний параметр можно списать на ошибки ранней версии ПО и селфи-камера будет снимать обычное видео в формате 16:9 1080p.

Исходя из этого описания, можно предположить, что ZTE Z982 станет наследником бюджетного Max XL с расширенными возможностями камер.