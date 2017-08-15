ASUS Zenfone 4 Pro засветился в GFXBench

Смартфон ASUS Zenfone 4 Pro засветился в базе данных бенчмарка GFXBench. Топовая версия «четвертой» серии Zenfone предложит чип Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. 5,5-дюймовый дисплей получит разрешение 1080p.

Также ожидается основная двойная камера на 12 Мп с возможностью съемки видео в разрешении 2160p. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (ролики в разрешении 3280 х 1846 пикселей для нее не проблема).

В отличие от «просто» Zenfone 4, Pro-версия работает только с одной SIM-картой. В качестве ОС будет использована Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой ZenUI.

Стоимость гаджета предположительно составит примерно 650 долларов.