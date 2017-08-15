Компактный смартфон BQ-4500L Fox LTE оценен дешевле 4,7 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфона BQ-5044 Fox LTE. Это недорогая модель в ярких вариантах расцветки и с поддержкой скоростных сетей 4G LTE.


По современным меркам смартфон можно назвать компактным. Он оснащается 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FWVGA ( 854 х 480 пикселей), камерами на 8 и 2 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ, аккумулятором на 1700 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0. Размеры составляют 136 х 67,8 х 9,9 мм, а вес — 119 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон BQ-5044 Fox LTE доступен в черном, красном и синем цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 4690 рублей.

Источник
BQ
Теги
смартфон ANDROID Россия BQ

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