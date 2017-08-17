ASUS представила долгоиграющие ZenFone 4 Max и ZenFone 4 Max Pro

В дополнение к продвинутым ZenFone 4 с ZenFone 4 Pro с двойной основной камерой и ZenFone 4 Selfie с ZenFone 4 Selfie Pro с двойной селфи-камерой, компания ASUS представила сегодня смартфоны ZenFone 4 Max и ZenFone 4 Max Pro с емкой батареей, относящиеся к начальному уровню.


Оба смартфона получили аккумулятор на 5000 мАч, несмотря на слухи, утверждавшие о понижении до 4100 мАч. Международный ASUS ZenFone 4 Max довольно сильно похож на одноименную модель, что продается в России с июня.

Он предлагается с двумя опциями процессора (восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430 и четырехъядерный Snapdragon 425), а также тремя опциями оперативной памяти (2, 3 или 4 ГБ), 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 13-мегапиксельной двойной основной камерой. Главным отличием ZenFone 4 Pro стала улучшенная основная камера на 16 Мп и отсутствующая опция с 4 ГБ оперативной памяти. Цена на них пока не объявлена.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS Zenfone 4 Max

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