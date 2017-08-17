ASUS ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro представлены официально

Как и ожидалось, компания ASUS представила сегодня в Тайване смартфоны ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro. Оба смартфона получили продвинутые двойные камеры.


ZenFone 4 (модельный номер ZE554KL) оснащается 5,5-дюймовым дисплеем IPS+ с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Двойная камера получила основной модуль с крупным 1/2,55-дюймовым сенсором Sony IMX362 на 12 Мп и апертурой f/1.8 и углом обзора 120 градусов, вспомогательный сенсор — на 8 Мп. Фронтальная камера тоже 8-мегапиксельная Аппаратной основой стали процессоры Qualcomm Snapdragon 660 и Snapdragon 630, первый дополняется 6 ГБ оперативной памяти, а второй — 4 ГБ, накопитель — на 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч. Поддерживаются 4G LTE  Cat 12, Wi-Fi (802.11ac), NFC, есть сканер отпечатков пальцев. 


ZenFone 4 Pro получил 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельная основная камера тоже получила сенсор Sony IMX362, кроме того, она обеспечивает 2-кратный оптический зум. Аппаратной основой стал процессоры Qualcomm Snapdragon 835.

Новость дорабатывается.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS ZenFone 4 ASUS ZenFone 4 Pro

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