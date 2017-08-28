Международный запуск Xiaomi Mi 5X с двойной камерой назначен на 5 сентября

Компания Xiaomi начала приглашать журналистов на анонс "флагманского" смартфона с двойной камерой, мероприятие назначено на 5 сентября и пройдет в Нью-Дели.


Как ожидается на этом мероприятии состоится международный запуск смартфона Xiaomi Mi 5X. Он вышел в начале августа в Китае. Это относительно недорогой смартфон в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и двойной камерой.

Основная камера состоит из широкоугольного и телефото-модулей на 12 Мп. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D с изогнутыми кромками, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеши-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8. Размеры составляют 155,4 х 75,8 х 7,3 мм, а вес — 165 граммов.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 5X

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