Sony Xperia XZ1 может получить аккумулятор на 2700 мАч

Известный своей осведомленностью Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал новые изображения смартфона Sony Xperia XZ1 на своей страничке в Twitter. Кроме того, он сообщил, что гаджет получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, будет иметь толщину 7,4 мм, весить 156 граммов и работать от аккумулятора на 2700 мАч.

По слухам, за XZ1 попросят 599 фунтов стерлингов, что в пересчете на доллары составляет 770 долларов.

Ранее сообщалось, что Sony Xperia XZ1 оснастят 19-мегапиксельной камерой MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, фронтальными стереодинамиками. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65. Габариты устройства — 146,8 мм х 73,4 мм.



