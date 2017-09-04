Смартфону Xiaomi Mi 7 обещают OLED-дисплей и процессор Snapdragon 845

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о следующем флагманском смартфоне от компании Xiaomi, который придет на смену модели Xiaomi Mi 6.





Xiaomi Mi 6 дебютировал в апреле 2017 года. Как сообщает источник, Xiaomi Mi 7 можно ожидать в первом квартале 2018 года, то есть с января по март включительно.

По предварительным данным, смартфон получит 6-дюймовый OLED-дисплей, а его аппаратной основой станет пока еще не представленный официально флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845. На базе этого чипа также ожидаются Samsung Galaxy S9 и LG G7.