Смартфону Xiaomi Mi 7 обещают OLED-дисплей и процессор Snapdragon 845

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о следующем флагманском смартфоне от компании Xiaomi, который придет на смену модели Xiaomi Mi 6.


Xiaomi Mi 6 дебютировал в апреле 2017 года. Как сообщает источник, Xiaomi Mi 7 можно ожидать в первом квартале 2018 года, то есть с января по март включительно.

По предварительным данным, смартфон получит 6-дюймовый OLED-дисплей, а его аппаратной основой станет пока еще не представленный официально флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845. На базе этого чипа также ожидаются Samsung Galaxy S9 и LG G7.

Источник
Weibo
Теги
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