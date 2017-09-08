Разборка Samsung Galaxy Note 8 показала модульный дизайн

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8. Отметим, что розничные продажи в странах первой волны стартуют 15 сентября, а в России — 22 сентября.



По шкале ремонтопригодности от 1 до 10 смартфон набрал 4 балла, как и прошлое поколение, Samsung Galaxy Note 7. Многие компоненты смартфона оказались модульными и могут быть заменены независимо друг от друга. Также в качестве плюса отмечается, что в смартфоне используются только стандартные шурупы Phillips. Батарею можно заменить, но стойкий клей и приклеенная задняя панель делают процесс проблематичным.




В качестве минусов отмечается следующее. Весь ремонт требует снять стеклянную заднюю панель, что не так просто из-за большого количества клея. Чтобы заменить дисплей придется снять стеклянную заднюю панель и сам дисплей, оба компонента очень хрупкие и закреплены большим количеством клея.


Источник
iFixit
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 8 IFIXIT

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