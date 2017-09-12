Китайцы показали безрамочный смартфон Huawei с четырьмя камерами

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон от компании Huawei, пока не представленный производителем официально.


Модель с маркировкой Huawei RNE-AL00 получила дисплей почти во всю переднюю панель с модным соотношением сторон 18:9 и минимальными кромками. Диагональ составляет 5,99 дюйма, разрешение — Full HD+ (2160 x 1080 пикселей). Смартфон оснащается двумя двойными камерами. Основная состоит из модулей на 16 и 2 Мп, а фронтальная — 13 и 2 Мп.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3240 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI. Размеры составляют 156,2 х 75,2 х 7,5 мм, а вес — 164 грамма.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Huawei

Комментарии

Материалы по теме

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

Huawei Honor 9 Premium прибывает в Россию

18 августа

Huawei выпускает Honor 9 Premium в Европе

19 июля

Huawei начала продажи голубого Honor 9 в России

7 сентября
Из рубрикиТелефоны
Объявлена российская цена на Apple Watch Series 3
Apple представила станцию беспроводной зарядки AirPower
Релиз watchOS 4 состоится 19 сентября

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 194
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 124
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 100
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 63
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43