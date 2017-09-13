6-дюймовый смартфон Sony на базе Android 8.0 Oreo показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Sony с маркировкой H4233, пока не представленного официально.





Судя по бенчмарку, Sony H4233 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 21-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630 с тактовой частотой 2,2 и графикой Adreno 508, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеши-памяти.

Также стоит отметить, что смартфон работает под управлением свежей операционной системы Android 8.0 Oreo.