FCC сертифицировала BlackBerry Krypton

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала новый смартфон BlackBerry под кодовым названием Krypton, который пока не был представлен официально.


Производителем модели, закономерно, является китайская компания TCL. Судя по опубликованной FCC документации, это стандартный смартфон с дисплеем почти во всю переднюю панель.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Кроме того, Krypton может стать первым смартфоном BlackBerry с защитой от воды уровня IP67.

Источник
FCC
Теги
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