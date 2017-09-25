Китайцы показали долгоиграющий безрамочный Gionee M7

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Gionee M7 и его вариация Gionee M7 Power, пока не представленные официально.


Модель Gionee M7 может похвастаться 6-дюймовым AMOLED-дисплеем почти во всю переднюю панель с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также аккумулятором емкостью 4000 мАч. Версия Gionee M7 Power отличается разрешением 1440 x 720 пикселей и аккумулятором на 5000 мАч.

Смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев на задней панели, 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P30, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАС, FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии 28 сентября в Тайланде.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Gionee TENAA Gionee M7

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