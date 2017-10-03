Мини-версия сжимаемого флагмана HTC рассекречена в подробностях

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне HTC U11 Life, также известном под кодовым названием Ocean Life. Ими поделился разработчик под ником LlabTooFeR своем аккаунте в Twitter.


По данным источника, HTC U11 Life разрабатывается в рамках программы Android One с Google и получит фирменные технологии USonic и Edge Sense, как у флагманского HTC U11 с сенсорной кромкой, реагирующей на сжатие. Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 630, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ, аккумулятором на 2600 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой Sense 9.0. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Источник
LlabTooFeR
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