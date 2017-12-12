Смартфон Xiaomi Mi A1 начал получать бета-версию Android 8.0 Oreo

Компания Xiaomi начала рассылать бета-версию обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для избранных пользователей смартфона Xiaomi Mi A1.





Апдейт весит около 1,1 ГБ и содержит дополнительно декабрьское обновление безопасности Android. Если тестирование пройдет успешно, то выход финальной версии Android 8.0 Oreo для Xiaomi Mi A1 ожидается в ближайшие недели.

В России Xiaomi Mi A1 с двойной камерой предлагается по рекомендованной розничной цене 18 990 цене.