Смартфон Xiaomi Mi A1 начал получать бета-версию Android 8.0 Oreo

Компания Xiaomi начала рассылать бета-версию обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для избранных пользователей смартфона Xiaomi Mi A1.


Апдейт весит около 1,1 ГБ и содержит дополнительно декабрьское обновление безопасности Android. Если тестирование пройдет успешно, то выход финальной версии Android 8.0 Oreo для Xiaomi Mi A1 ожидается в ближайшие недели.

В России Xiaomi Mi A1 с двойной камерой предлагается по рекомендованной розничной цене 18 990 цене.

Источник
FoneArena
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Android 8.0 Oreo Xiaomi Mi A1

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