Китайцы показали наследника смартфона Nokia 6

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA добавили фотографии готовящегося к выпуску смартфона Nokia 6 (2018), пока не представленного производителем официально.


Как ожидается, наследник модели Nokia 6 дебютирует HMD Global в начале 2018 года. Пока TENAA не опубликовал подробных характеристик будущего Nokia 6 (2018). Тем не менее, сертификация свидетельствует о скором дебюте смартфона.

По неофициальным данным, Nokia 6 (2018) получит безрамочный 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, двойную основную камеру, сканер пальцев на задней панели, процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 Б оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
TENAA
Теги
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