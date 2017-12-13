Оператор «Тинькофф Мобайл» заработал в России

Как и ожидалось, «Тинькофф Банк» запустил сегодня, 13 декабря, виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл». Оператор запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2.

Стать абонентом оператора можно начиная с 14 декабря на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом покрыти обещано по всей России. Планируется, что в скором времени такая возможность появится в других российских городах.





В Тинькофф Мобайл нет фиксированных тарифов. Абонент может выбрать подходящий пакет минут, пакет трафика или безлимитный доступ к группе приложений или сайтов. Пакеты не привязаны друг к другу: например, можно выбрать нулевой пакет минут, если нужен только интернет.





Как обещает оператор, обязательный минимум, который должен приобрести каждый абонент, отсутствует. Все пакеты начинаются с нуля минут и нуля гигабайт. Управление счетом производится через мобильное приложение.

Звонки на Тинькофф Мобайл бесплатны и не расходуют минуты, если подключить любой пакет. При поездках по России стоимость услуг связи остается такой же, как в регионе подключения.

Пакеты звонков предусматривают 200 минут за 149 минут в месяц, 600 минут за 299 рублей, 1200 минут за 499 рублей и безлимит за 999 рублей в месяц. Пакеты трафика: 2 ГБ за 149 минут в месяц, 7 ГБ за за 299 рублей, 15 ГБ за 499 рублей и безлимит за 999 рублей в месяц. SMS стоит по 2,9 рублей за штуку, но можно включить безлимит за 49 рублей. За 59 рулей можно сделать безлистными мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, iMessage и ТамТам), музыку (Apple Music, Я.Музыка, Google Play Музыка, SoundСloud, Zvooq, shazam, boom) и/или социальные сети (ВКонтакте, Facebook, ОК, Instagram, Snapchat, Twitter и Tinder). Безлимит на просмотр видео (YouTube, Twitch, iTunes Видео, Google Play Фильмы, Rutube и Vimeo) составляет 159 рублей.

Тинькофф Мобайл позиционируется как первый оператор, который полностью интегрирован с банком. При оформлении SIM-карты для клиента автоматически создается виртуальная карта Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием. С помощью этой карты можно будет без комиссии оплачивать покупки со счета мобильного телефона. Если держать на карте более 1000 рублей, то на остаток будет ежемесячно начисляться 6% годовых.