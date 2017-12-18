Xiaomi начала тестировать Android 8.0 Oreo на смартфоне Mi Mix 2

Компания Xiaomi запустила программу бета-тестирования прошивки со свежей серией операционной системы Android 8.0 Oreo для безрамочного смартфона Mi Mix 2.





Флагманский безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 2 дебютировал в сентябре 2017 года с установленной ОС Android 7.1 Nougat. Теперь ограниченное число пользователей смогут опробовать тестовую сборку интерфейса MIUI 9 на базе Android 8.0 Oreo.

Точных сроков запуска финального релиза Android 8.0 Oreo для Xiaomi Mi Mix 2 пока не объявлено. Тем не менее, вряд ли стоит надеяться, что разработчики доведут ПО до ума меньше чем за несколько месяцев.