Xiaomi начала тестировать Android 8.0 Oreo на смартфоне Mi Mix 2

Компания Xiaomi запустила программу бета-тестирования прошивки со свежей серией операционной системы Android 8.0 Oreo для безрамочного смартфона Mi Mix 2.


Флагманский безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 2 дебютировал в сентябре 2017 года с установленной ОС Android 7.1 Nougat. Теперь ограниченное число пользователей смогут опробовать тестовую сборку интерфейса MIUI 9 на базе Android 8.0 Oreo.

Точных сроков запуска финального релиза Android 8.0 Oreo для Xiaomi Mi Mix 2 пока не объявлено. Тем не менее, вряд ли стоит надеяться, что разработчики доведут ПО до ума меньше чем за несколько месяцев.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Android 8.0 Oreo Xiaomi Mi Mix 2

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