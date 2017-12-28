Смартфон Moto X4 начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Lenovo начала распространение обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Moto X4. Об этом сообщили пользователи Moto X4 в Индии.





Речь идет о стандартной версии смартфона, а вариация Moto X4 в рамках проекта Android One от Google начала обновляться на прошлой неделе. В России смартфон должен выйти именно в стандартной версии.

Апдейт получил номер прошивки OPW27.2 и, помимо стандартных новшеств Android 8.0 Oreo, включает декабрьское обновление безопасности.