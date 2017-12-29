Названы флагманские смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 845

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился список смартфонов, которые выйдут в 2018 году на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845. Что самое интересно, в нем не только перечисляются будущие флагманы разных производителей, но еще и указаны сроки дебюта.





Итак, в феврале ожидаются Galaxy S9 и Galaxy S9+ от Samsung, а также LG G7 и G7+. В апреле дебютирует Xiaomi Mi 7, а в мае — Xiaomi Mi 7. В июне ожидается целая серия из OnePlus 6, Sony Xperia XZ Pro-A и ZTE nubia Z18.





В августе — только Nokia 10, а вот сентябрь окажется урожайным с Samsung Galaxy Note 9, LG V40 и Xiaomi Mi MIX 3. Октябрь отличится самым большим количеством новинок — Google Pixel 3, Sony Xperia XZ2, HTC U12+ и ZTE nubia Z18S. В ноябре ожидается Moto Z 2019, а в декабре — OnePlus 6T и Samsung W2019.