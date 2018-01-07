Смартфон Nokia 6 второго поколения представлен официально

Как и ожидалось, компания HMD Global представила второе поколение смартфона Nokia 6 в Китае. Обновленная модель среднего уровня не получила модного безрамочного диплея, но основные характеристики смартфона освежены.







Что касается дизайна, то главным изменением здесь стал перемещенный на заднюю панель сканер отпечатков пальцев, удаление кнопок под дисплеем и цветовые акценты на основных элементах вроде камеры.





Смартфон заключен в металлический корпус. Он оснащается. 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 3, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал более мощный по сравнению с прошлогодним процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Отдельного упоминания заслуживает поддержка двусторонней съемки Dual-Sight, когда фронтальная и основная камеры снимают одновременно, создавая так называемые Bothie.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, FM -радио GPS, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 148,8 х 75,8 х 8,15-8,6 мм, а вес — 172 граммов.



Смартфон Nokia 6 (2018) предлагается для предварительного заказа в Китае в черном и серебристом цветовых вариантах по цене 230 долларов США за версию 32 ГБ и 262 доллара за 64 ГБ. Продажи стартуют 10 января 2018 года.