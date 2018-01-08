Huawei представила ярко-красный смартфон Honor 7X

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Huawei объявила о выпуске смартфона Honor 7X в новом цветовом исполнении. Ярко-красный Honor 7X выходит ограниченным тиражом в количестве 20 000 штук.





Как обещает Huawei, красные смартфоны Honor 7X появятся в продаже в США, России, Индии и Западной Европе, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию, в ближайшее время.





Напомним, Honor 7X дебютировал в октябре 2017 года. Он пришел на смену прошлогоднему Honor 6X и недорог для безрамочного смартфона с двойной основной камерой. В России он предлагается предлагается по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей.





Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели и дисплеем практически во всю переднюю панель. Huawei Honor 7X оснащается 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 16+2 Мп и селфи-камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3340 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Размеры составляют 156,5 x 75,3 x 7,6 мм, вес — 165 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.