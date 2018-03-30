Huawei отдаст смартфоны и планшеты за тысячу рублей

Компания Huawei объявила о начале акций, приуроченных к трехлетней годовщине интернет-магазина shop.huawei.ru. Специальные предложения на смартфоны и планшеты брендов Huawei и Honor будут действовать с 4 по 15 апреля.





В акции смогут принять участие зарегистрированные пользователи. Первый этап акции пройдет с 4 по 11 апреля. Ежедневно, в 11:00 по московскому, на сайте интернет-магазина shop.huawei.ru первые 10 покупателей смогут приобрести смартфон или планшет всего за 1 000 рублей:

4 апреля 2018 года — смартфон Huawei P9 Lite

5 апреля 2018 года — планшет Huawei MediaPad M3 Lite Premium

6 апреля 2018 года — смартфон Honor 6C

7 апреля 2018 года — смартфон Huawei nova 2

8 апреля 2018 года — смартфон Huawei nova 2

9 апреля 2018 года — смартфон Honor 8

10 апреля 2018 года — смартфон Honor 8 Pro

11 апреля 2018 года — смартфон Honor 9

В рамках второго этапа, с 12 по 15 апреля, на сайте интернет-магазина устройства можно будет купить со скидкой до 5 000 рублей. Так будут доступны смартфоны Honor View 10 и часы Huawei Watch, а цена на популярную модель Honor 9 снизится на 4 000 рублей. На другие смартфоны, планшеты и аксессуары будут действовать скидки до 3 000 рублей.