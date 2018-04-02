Китайцы показали безрамочный Vivo Y71

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Vivo Y71, пока не представленный производителем официально.


Vivo Y71 представляет собой бюджетную модель в модном сейчас безрамочном дизайне. Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3285 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS. Размеры составляют 155,87 х 75,74 х 7,8 мм, а вес — 150 граммов.

Официальный дебют Vivo Y71 ожидается в ближайшие недели.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Vivo TENAA

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