Смартфон Huawei Honor 10 показался на постерах и фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились фото и постеры с готовящимся к выпуску смартфоном Huawei Honor 10, пока не представленным производителем официально.



Изображения проливают свет на дизайн и основные характеристики смартфона. Задняя панель выполнена в градиентном решении, напоминающим цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro. Смартфон получил безрамочный дисплей с вырезом в стиле iPhone X, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев размещён в домашней кнопке под дисплеем.


Судя по последнему постеру, смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем, процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.



Источник
Weibo
Теги
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