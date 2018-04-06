Смартфон OnePlus 6 впервые показался на фото «лицом»

В сети появилась первая фотография передней панели готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально. Её опубликовал норвежский ресурс TechTastic.


На фото хорошо видно безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X. Ранее Пит Ло (Pete Lau), глава компании OnePlus, сообщал, что. в смартфоне будет использовано программное решение, чтобы этот вырез можно было скрыть. Системная информация на экране подтверждает топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0. Память используется объёмом 8 оперативной и 256 ГБ встроенной флеш. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Он работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Цена OnePlus 6 может оказаться существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.

Источник
TechTastic.nl
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов 2016 года

22 декабря 2016

OnePlus 3T вышел в продажу в Европе

28 ноября 2016

OnePlus 3 и 3T начали обновляться до Android 8.0 Oreo

20 ноября 2017

OnePlus 5 представлен официально

20 июня 2017

Безрамочный OnePlus 5T поступил в продажу

21 ноября 2017

Безрамочный Oneplus 5T представлен официально

16 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
В безрамочном слайдере Doogee Mix 4 селфи-камера спрятана под дисплеем
Стартовал предзаказ на флагманские Huawei P20 и P20 Pro в России
Объявлена дата релиза ролевой игры Harry Potter: Hogwarts Mystery на Android и iOS

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 68
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 46
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44