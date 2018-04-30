Китайцы показали QWERTY-смартфон BlackBerry Athena

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен готовящийся к выпуску смартфон с кодовым названием BlackBerry Athena, пока не представленный производителем официально.


Документы на сайте ведомства не только показали дизайн смартфона с аппаратной QWERTY-клавиатурой, но и подтвердили основные характеристики. Смартфон оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу пробела, двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3360 мАч с возможностью быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.


Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть порт USB 3.1 Type-C и 3,5-мм разъём. Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 151,4х71,8х8,5 мм, а вес — 168 граммов.

Китайские источники также опубликовали подборку живых фотографий смартфона. Одно из изображений намекает на конечное название — BlackBerry KEY 2.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY BlackBerry Athena

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