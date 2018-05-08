Топ-менеджер Lenovo намекнул на рекордно безрамочный смартфон

Компания Lenovo вскоре представит флагманский смартфон с рекордно тонкими рамками вокруг дисплея. На это намекнул Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.


В записи Чанг Чэна представлено голосование для пользователей о том, какие смартфоны они считают, действительно, безрамочными — с экраном, занимающим 80-84% от площади передней панели, 85-89% или 90-94%. Также отмечается, что грядущее устройство преодолеет рубеж в 95% с практически отсутствующими рамками сверху и снизу. Если иллюстрация к посту топ-менеджера не врёт, то у смартфона отсутствует вырез экрана в стиле iPhone X.

Анонс смартфона должен состояться 14 июня 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
В iOS 12 появится поддержка Face ID в горизонтальном режиме
Новые смарт-часы LG одобрены FCC
6,5-дюймовый iPhone получит габариты 5,5-дюймового iPhone 8 Plus

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44