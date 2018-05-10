Apple защитит iPhone от спецслужб и преступников

Компания Apple добавила в бета-версию iOS 11.4 режим ограниченного доступа USB, который затруднит спецслужбам и преступникам процесс взлома iPhone для доступа у информации о нём. На новую функции обратили внимание специалисты российской компании ElcomSoft, специализирующейся на компьютерной безопасности и цифровой криминалистике.


Апдейт iOS 11.4 отключает порт Lightning, если смартфон или планшет Apple не был разблокирован в течение недели. Функция называется USB Restricted Mode. Спустя неделю в залоченном состоянии гаджет отключает передачу данных по USB-соединению через порт Lightning.

Такой подход затруднит взлом мобильных устройств Apple со стороны правоохранительных органов или преступников, желающих получить доступ к контенту. Инструменты для взлома iPhone, вроде GrayKey, используют порт Lightning для установки ПО и взлома пароля на смартфоне. С выходом iOS 11.4 на такой взлом у полиции будет ограниченное время в одну неделю с момента последней разблокировки смартфона.

Источник
ElcomSoft
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