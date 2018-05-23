Стартовал предзаказ на флагманский ASUS Zenfone 5Z в России

Компания ASUS объявила о начале приёма предварительных заказов в России на флагманский смартфон Zenfone 5Z. Изначально линейка Zenfone 5дебютировала на февральской выставке MWC 2018. В неё вошли базовая Zenfone 5, упрощённая Zenfone 5 Lite и флагманская Zenfone 5Z. Все они выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне.





Смартфон ASUS Zenfone 5Z — мощная модель на базе топового процессора Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. В остальном он похож на Zenfone 5, включая 6,2-дюймовый дисплей Full HD+ (2246 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, двойную основную камеру на 12+8 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 3300 мАч.





Смартфон ZenFone 5Z доступен в предзаказе в официальном онлайн-магазине ASUS по цене 35 990 рублей за версию 6+64 ГБ и 39 990 рублей за 8+256ГБ.



