Стартовал предзаказ на флагманский ASUS Zenfone 5Z в России

Компания ASUS объявила о начале приёма предварительных заказов в России на флагманский смартфон Zenfone 5Z. Изначально линейка Zenfone 5дебютировала на февральской выставке MWC 2018. В неё вошли базовая Zenfone 5, упрощённая Zenfone 5 Lite и флагманская Zenfone 5Z. Все они выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне.


Смартфон ASUS Zenfone 5Z — мощная модель на базе топового процессора Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. В остальном он похож на Zenfone 5, включая 6,2-дюймовый дисплей Full HD+ (2246 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, двойную основную камеру на 12+8 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 3300 мАч.


Смартфон ZenFone 5Z доступен в предзаказе в официальном онлайн-магазине ASUS по цене 35 990 рублей за версию 6+64 ГБ и 39 990 рублей за 8+256ГБ.


Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID Россия ASUS

Комментарии

Материалы по теме

ASUS представила безрамочные смартфоны ZenFone 5

27 февраля

ASUS представила смартфон ZenFone Max Pro (M1) с аккумулятором на 5000 мАч и чистым Android Oreo

23 апреля

Huawei выпускает ярко-красный Honor 7X в России

13 февраля

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

ZTE выпускает безрамочный смартфон Blade V9 в России

11 апреля

Безрамочные смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V вышли в России

11 апреля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Цифра дня: какой ущерб ожидает ZTE от санкций США?
Китайцы показали флагманский смартфон Xiaomi Mi 8
Сжимаемый флагман HTC U12+ с четырьмя камерами представлен официально

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 104
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 68
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 62
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 47