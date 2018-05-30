Танцор в костюме из смартфонов на сцене из смартфонов — 89 штук ZenFone 5 в супер-зрелищном видео ASUS

В отличие от большинства производителей смартфонов, ASUS не стали высмеивать в рекламе конкурентов, а сосредоточились на зрелищности видео. В съёмках необычной рекламы серии ASUS ZenFone 5 (ZenFone 5, ZenFone 5Z и ZenFone 5 Lite) принял участие американский танцор Ян Иствуд (Ian Eastwood). Ему довелось танцевать в костюме из смартфонов с включенным дисплеем под инди-рок, а позади него в стиле диско сверкала сцена из десятков ZenFone 5, объединенных в один огромный экран.

Смартфоны ASUS ZenFone 5 и ZenFone 5 Lite поступили в продажу в апреле 2018 года. Zenfone 5 оборудован 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 12 Мп с сенсором Sony IMX363 и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. В его основе лежит Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получил ёмкость 3300 мАч.

Смартфон ASUS Zenfone 5 Lite оборудован двойными камерами — фронтальной на 20 Мп с сенсором Sony IMX376 и основной на 16 Мп. Дисплей имеет диагональ 6 дюйма и соотношение сторон 18:9, разрешение Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и карты памяти microSD. Поддерживаются NFC. Разблокировать смартфон можно с помощью распознавания лица.

Смартфоны ASUS Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite в версиях 4+64 ГБ поступили в продажу по цене 27 990 и 21 900 рублей, соотвественно. Флагманский Zenfone 5 Z должен появиться в магазинах в конце июня. Рекомендованная цена на него пока не объявлена.