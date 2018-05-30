Xiaomi пообещала выпустить юбилейный флагман в России

Накануне официального анонса, компания Xiaomi опубликовала постер с намёком на страны, где её готовящийся к выпуску флагман Xiaomi Mi 8 появится в первую очередь. Международный запуск охватит Египет, Францию, Россию, Индию, Италию, Испанию, Таиланд и Вьетнам.


Согласно более ранним утечкам, смартфон получит стеклянный корпус, безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X, двойную основную камеру с вертикальной организацией.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 8 оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), основной камерой 20+16 Мп с апертурой f/1.7 и f/2.0, 16-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.

Ожидается две вариации — с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 2799 юаней, то есть около 439 долларов США, и 8+128 ГБ за 3199 юаней или 502 доллара США. Также отмечаются интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, 3D-распознавание лица и функции на базе искусственного интеллекта

Дебют Xiaomi Mi 8 должен состояться на мероприятии 31 мая в Шеньчжене, приуроченном к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году. Согласно одной из версий, полное название смартфона будет звучать как Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Mi 8

Комментарии

Материалы по теме

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

Xiaomi Redmi 2, Redmi 3 и Redmi Note 3 официально стартуют в России

3 июня 2016

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля 2017

Бюджетный безрамочник Xiaomi Redmi S2 представлен официально

10 мая

В России стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5A Prime

21 ноября 2017

Красный смартфон Xiaomi Mi A1 вышел в России

11 января
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Тайваньский регулятор показал смартфон Samsung Galaxy A9 Star
Безрамочный смартфон LG V35 ThinQ представлен официально
Топ-менеджер Lenovo показал рекордно безрамочный смартфон

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 87
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 55
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 47