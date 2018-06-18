Смартфоны Meizu 15 и 15 Lite вышли в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфонов Meizu 15 и 15 Lite. Это модели со слегка уменьшенными рамками и без выреза экрана в стиле iPhone X. Соотношение сторон дисплеев стандартное — 16:9.





На старте продаж в России Meizu 15 с 4+64 ГБ доступен в черном и синем цветах по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей, а Meizu 15 Lite с 4+32 ГБ в черном и красном — 21990 рублей. Другие цвета появятся в продаже чуть позже, в середине лета. Также открыт предварительный заказ на ограниченную серию Meizu 15 в белом керамическом корпусе по цене 34 990 рублей.

Старшая модель получила Super AMOLED-экран с поддержкой режима Always On (всегда включенный дисплей) и двойную основную камеру 20+12 Мп. При этом обе могут похвастаться 20-мегапиксельной селфи-камерой.

Отдельное внимание производитель уделяет «музыкальным» возможностям новинок. Так, Meizu 15 получил аудиочип Hexagon 680, а также «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35. В Meizu 15 Lite встроен Hi-Fi аудиочип Cirrus Logic CS47L33, а также SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для внешнего динамика.

Meizu 15 оснащается 5,46-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч.

Meizu 15 Lite отличается от базового Meizu 15 одинарной основной камерой на 12 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 626, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфоны работают под управлением уже несколько устаревшей операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 7.