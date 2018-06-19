Вышла бета-версия Android 8.1 Oreo для Nokia 2

Компания HMD Global сообщила о выпуске бета-версии прошивки с обновлением до операционной системы Android 8.1 Oreo для смартфонов Nokia 2.


Пользователи смартфона Nokia 2 могут принять участие в бета-тестировании Android 8.1 Oreo по программе Nokia Beta Labs. К этой программе уже присоединись более 50 тысяч пользователей смартфонов Nokia, а теперь она стала доступна и для бюджетного Nokia 2. Интересно, что данный смартфон сразу получит версию Android 8.1 Oreo, минуя этап 8.0.

Ультрабюджетный смартфон Nokia 2 вышел конце прошлого года. В России он дебютировал в ноябре по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей. Для него уже подготовлена замена — стодолларовый Nokia 2.1 на базе  Android Oreo (Go edition), оптимизированной для маломощных смартфонов. 

Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 2 Android 8.1 Oreo

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