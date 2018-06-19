Китайцы рассекретили характеристики безрамочного Xiaomi Mi Max 3

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi Mi Max 3, пока не представленный производителем официально.

Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2

Документация доступна для моделей с номерами M1804E4A, M1804E4T и M1804E4C, предположительно, это вариации Xiaomi Mi Max 3, который готовится на смену прошлогоднему Mi Max 2.

Смартфон получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп (5 Мп у модели M1804E4C), восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5400 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.

Официальный дебют Xiaomi Mi Max 3 ожидается в июле 2018 года.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi TENAA Xiaomi Mi Max 3

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