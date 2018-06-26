Xiaomi Mi Max 3 Pro получит производительность флагманов 2017 года и огромный аккумулятор

На официальном сайте компании Xiaomi был замечен готовящийся к выпуску смартфон Mi Max 3 Pro, пока не представленный официально. Информация быстро была удалена из общего доступа, но успела разлететься по сети.





Ранее слухи сообщали о скором выходе Xiaomi Mi Max 3, а теперь подтверждено существование его Pro-вариации. Скриншот сообщает о следующих параметрах Xiaomi Mi Max 3 Pro. Смартфон имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 6,9-дюймовым дисплеем, основной двойной камерой с главным сенсором Sony IMX363.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Отметим, что согласно бенчмарку Geekbench, производительность Snapdragon 710 сравнима с прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 835. Также имеется аккумулятор ёмкостью 5400 мАч.

Официальный дебют Xiaomi Mi Max 3 Pro может состояться 3 июля 2018 года, одновременно с Mi Max 3.