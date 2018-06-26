Xiaomi Mi Max 3 Pro получит производительность флагманов 2017 года и огромный аккумулятор

На официальном сайте компании Xiaomi был замечен готовящийся к выпуску смартфон Mi Max 3 Pro, пока не представленный официально. Информация быстро была удалена из общего доступа, но успела разлететься по сети.


Ранее слухи сообщали о скором выходе Xiaomi Mi Max 3, а теперь подтверждено существование его Pro-вариации. Скриншот сообщает о следующих параметрах Xiaomi Mi Max 3 Pro. Смартфон имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 6,9-дюймовым дисплеем, основной двойной камерой с главным сенсором Sony IMX363.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Отметим, что согласно бенчмарку Geekbench, производительность Snapdragon 710 сравнима с прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 835. Также имеется аккумулятор ёмкостью 5400 мАч.

Официальный дебют Xiaomi Mi Max 3 Pro может состояться 3 июля 2018 года, одновременно с Mi Max 3.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля

Бюджетный безрамочник Xiaomi Redmi S2 представлен официально

10 мая

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Лучший из недорогих смартфонов Xiaomi? Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus

15 марта

Объявлены российские цены на безрамочные смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

15 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Samsung огласила список смартфонов, которые обновятся до нового Android в июле
Xiaomi вот-вот выпустит смартфон-«подарок из будущего»
ASUS объявила цены на ZenFone Max Pro с мощным процессором и аккумулятором на 5000 мАч

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 120
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 74
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 44