Xiaomi вот-вот выпустит смартфон-«подарок из будущего»

Компания Xiaomi опубликовала рекламный ролик, в котором обещан анонс нового мобильного устройства 28 июня 2018 года. В тизерном ролике мелькает загадочная коробка с логотипом Mi.


Судя по размерам, коробка может содержать смартфон или фаблет. Завершается ролик сообщением «это подарок из будущего». Также показана дата — 28 июня 2018 года. В любом случае, ситауция прояснится всего через пару дней. 


Отметим, что в ближайшее время ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi Max 3. Однако относительного него на днях голосовой помощник Xiao AI, который на данный момент работает только у китайских пользователей, намекал на анонс 3 июля.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Max 3 заключён металлический корпус и имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Смартфон получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5400 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

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