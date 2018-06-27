Фирменный флагман Google засветился на видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящихся к выпуску смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL от компании Google. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Рендеры и видео показывают безрамочные Pixel 3 XL с «бровью» и Pixel 3 без неё. Хотя у последнего рамки вокруг дисплея не такие уж и маленькие, но соотношение сторон составляет 18:9. По данным источника, размеры Pixel 3 XL составляют 158 x 76,6 x 7,9 мм, а у Pixel 3 — 145,6 x 68,2 x 7,9 мм. Оба смартфона получили одинарные основные камеры, что несколько разочаровывает на фоне засилья двойных камер даже у недорогих моделей. Из портов имеются USB Type-C и слот под SIM-карту. В основу ляжет Qualcomm Snapdragon 845.

Источник
MySmartPrice
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