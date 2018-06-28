Мир без iPhone: дизайнер показал смартфон на Windows 95 Mobile

Когда мир смартфонов поделен между iOS и Android, а альтернативная Windows Mobile почти не развивается, любители карманных компьютеров обращаются к ностальгии. Например, владелец YouTube-канала 4096 впал в ностальгию и попытался представить, как бы выглядели современные смартфоны, если бы Айфон никогда не появился, а Windows жила и работала на современных мобильниках, но с классическим дизайном.

Дизайнер нарисовал на видео Windows 95 с плиточным интерфейсом, почтовым клиентом, старой версией Media Player и одним из первых вариантов Internet Explorer на борту. Взамен Siri или Cortana он предложил пользоваться помощью ассистента «Скрепка», который Microsoft использовала в интерфейсе поиска и Microsoft Office в 1990-х гг. А меню «Пуск» в старом стиле соседствует с современным магазином приложений, которого в Windows 95 никогда не было.

Windows 95 появилась 21 августа 1995 года. Менее, чем за неделю система разошлась тиражом свыше 1 млн. экземпляров, а к середине осени её тираж перевалил за 7 млн. В этой версии системы дебютировало обожаемое пользователями меню «Пуск», а запущенные программы наконец стали отображаться в строке панели задач. Начиная с Windows 95 операционные системы Microsoft приобрели узнаваемый вид и с тех пор слабо изменились с точки зрения логики интерфейса.

Источник
YouTube-канал "4096"
Теги
смартфон WINDOWS WINDOWS PHONE видео ностальгия Windows 95 ретро-стиль

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