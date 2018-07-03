Samsung начнёт выпускать чужие бюджетники под своим брендом

В сети появилось интересное сообщение о будущем недорогих смартфонов от Samsung. Корейская компания может отдать производство смартфонов начального и среднего уровня на сторону. Подробностями поделился китайский источник под ником MMDDJ_ в своём аккаунте Twitter.


По данным источника, в четвёртом квартале Samsung выпустит смартфон среднего уровня, который станет её первым мобильным, произведённым по схеме OEM/ODM. Проще говоря, производителем выступит не сама Samsung, а сторонняя компания. Этот смартфон выйдет в Китае.

Кто выступит партнёром Samsung и займётся производством её смартфонов, пока не сообщается. Отметим, многие известные бренды уже прибегали к этой практике — отдавали производство бюджетных устройств сторонним компаниям. Среди таких брендов присутствуют, например, HTC, LG, Lenovo, Xiaomi, Meizu, и Huawei. При этом сама Samsung в подобном ранее замечена не была.

Источник
MMDDJ_
Теги
смартфон Samsung

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